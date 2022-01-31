Какую зарплату в среднем предлагали работодатели в Украине (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком труда в Украине, узнал от rabota.ua, какую зарплату в среднем предлагали работодатели в Украине и на какую рассчитывали соискатели.

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Напомним, что по данным Госстата, минимальная зарплата в Украине в 2018-2022 годах: с 1 октября 2022 – 6 700 грн. 3 1 декабря 2021 года по 30 сентября 2022 – 6 500 грн. С 1 января 2021 года по 30 ноября 2021 – 6 000 грн. С 1 сентября 2021 – 5 000 грн. С 1 января 2020 по 31 августа 2020 – 4 723 грн. С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 – 4 173 грн. С 1 января 2018 по 31 декабря 2018 – 3 723 грн.

Зарплаты, которые в среднем предлагали работодатели и хотели получать соискатели в 4 квартале 2021:

В 2021 году рынок труда окончательно перешел в руки соискателя после значительного перевеса в сторону работодателя в 2020 году. Борьба за таланты усиливается и в 2022 году, вероятнее всего, продолжится. Поэтому работодателям необходимо укрепить свой бренд работодателя и расширить пакет бенефитов, чтобы поддерживать и привлекать лучшие кадры.



Напомним, что по данным ООН, к 2050 году население Украины будет составлять 35 млн человек. Также Украина входит в 30 старейших стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и более. Каждые 5 лет средний возраст населения Украины растет на 1 год.

Уровень безработицы в Украине в 2020-2021 гг:

Справка Finance.ua:

Если предприятие закрылось, а трудовой книжки не стало: способы доказать стаж для пенсии. Начиная с 2004 года, стаж может быть подтвержден на основании данных персонифицированного учета об уплате страховых взносов. За более ранние периоды работы все-таки потребуется документ. При утере трудовой книжки для подтверждения стажа нужны справки с места работы или из архивов. Если предприятия ликвидированы без определения правопреемника, то следует обращаться в архивные учреждения. В поиске недостающих документов могут помочь и в самом Пенсионном фонде.

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