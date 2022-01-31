Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 год

Платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 35,050 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк – 4,858 млрд гривен, на третьем – частный ПУМБ – 4,188 млрд гривен. Дальше идут банк иностранным капиталом МР Банк – 3,897 млрд гривен и государственный Укргазбанк – 3,820 млрд гривен.
По данным НБУ, 66 из 71 банка получили прибыль на сумму 77,9 млрд гривен, а 5 банков показали убытки на 383 млн гривен.
Таблица: РБК-Украина
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