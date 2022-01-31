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Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 год

Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 год

Платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 35,050 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк – 4,858 млрд гривен, на третьем – частный ПУМБ – 4,188 млрд гривен. Дальше идут банк иностранным капиталом МР Банк – 3,897 млрд гривен и государственный Укргазбанк – 3,820 млрд гривен.

По данным НБУ, 66 из 71 банка получили прибыль на сумму 77,9 млрд гривен, а 5 банков показали убытки на 383 млн гривен.


Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • рейтинг по доходности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, заработавший 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем – государственный Ощадбанк – 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ – 2,634 млрд гривен и банк с иностранным капиталом ОТП БАНК – 1,734 млрд гривен;
  • ранее глава НБУ Кирилл Шевченко сообщал, что, по оперативным данным, прибыль за 2021 год составила 77,5 млрд гривен. Это рекордная прибыль за последние годы. Именно эти деньги должны быть использованы для наращивания капитала и роста кредитования в 2022 году;
  • Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.
По материалам РБК-Украина
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