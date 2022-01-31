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Пенсионное удостоверение добавят в «Дія»: как это будет работать

Пенсионное удостоверение добавят в «Дія»: как это будет работать

Пенсионный фонд Украины планирует добавить пенсионное удостоверение в «Дія». В приложении будет формироваться электронное отображение удостоверения, в том числе оцифрованный образ лица.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект постановления ПФУ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Пенсионное удостоверение в «Дія»

Согласно проекту приказа, электронное пенсионное удостоверение в «Дія» может формироваться по желанию. Лицо, которому изготовлено пенсионное удостоверение или платежная карта, одновременно являющаяся пенсионным удостоверением, может дополнительно получить отображение в электронной форме.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дія») с помощью мобильного приложения «Дія».

Отображение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), который обеспечивает передачу информации из реестров.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе оцифрованного образа лица человека.

Юридическая сила электронного удостоверения

Электронное отображение пенсионного удостоверения имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется, если документ, подтверждающий назначение лицу пенсии, является действительным и срок его действия не истек.

Электронное отображение пенсионного удостоверения содержит уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), который обеспечивает переход по ссылке на соответствующую подтверждающую запись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

  • министерство цифровой трансформации Украины ожидает запуска услуги растаможки автомобиля через «Дія» до конца текущего года;
  • в приложение государственных услуг «Дія» не будут добавлены бумажные паспорта старого образца. Это невозможно из-за того, что такие документы не будут достаточно защищенными;
По материалам РБК-Украина
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