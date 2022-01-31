В Украине заработал специальный правовой режим для ІТ-отрасли Дія.City

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске специального правового режима для ІТ-отрасли Дія.City.
Такое заявление он сделал во время выступления на Diia Summit 8 февраля.
«Это цифровая столица электронного государства. Дія.City — один из лучших налоговых, правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в компанию продуктовых компаний и стартапов», — заявил Зеленский.
По словам Зеленского, благодаря режиму Дія.City доля IT-сектора в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы индустрии — до $ 16,5 млрд.
«Это позволит Украине стать крупнейшим IT-хабом Европы», — заявил Президент.
«Поэтому мы хотим, чтобы резидентами Дія.City становились не только украинские, но и зарубежные IT-компании», — отметил Зеленский.
Также президент добавил, что уже 8 февраля к правовому режиму Дія.City присоединятся как украинские, так и зарубежные IT-компании.
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