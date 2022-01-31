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Wizz Air распродает билеты со скидкой 20%

Wizz Air распродает билеты со скидкой 20%

Венгерский лоукостер Wizz Air дарит скидки 20% на выбранные рейсы. Finance.ua как портал, который учит не тратить лишнего, узнал детали акции.

Что известно:

  • акция действует 08 февраля 2022 года с 00:00 до 23:59 и распространяется на поездки до 31 марта 2022;
  • скидка 20% распространяется на тариф за исключением административного сбора;
  • воспользоваться скидкой можно только по выбранным рейсам, доступным на сайте wizzair.com / или в мобильном приложении Wizz.

Направления и цены на указанную дату:

  • Харьков – Салоники (Греция) – 806 грн (вылет 29 марта);
  • Львов – Будапешт – 430 грн (16, 23, 29 марта);
  • Львов – Рим – 179 грн (30 марта);
  • Киев – Афины – 758 грн (28 февраля);
  • Киев – Ларнака – 630 грн (21 марта);
  • Киев – Париж – 934 грн (28 февраля);
  • Киев – Абу-Даби – 686 грн (31 марта);
  • Харьков – Гданьск – 510 грн (29 марта);
  • Киев – Лиссабон – 2 519 грн (14, 21 и 28 марта).

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По материалам Finance.UA
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