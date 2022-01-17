Цукерберг ищет покупателя для криптопроекта Diem (экс-Libra) — Bloomberg

СЕО Meta Марк Цукерберг хочет продать активы криптовалютного проекта Diem Association (бывший криптопроект Facebook — Libra), чтобы вернуть деньги инвесторам, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
По словам собеседников агентства, Diem обсуждает с инвестиционными банкирами продажу интеллектуальной собственности и поиск нового места для своих разработчиков.
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Пока не известно, как потенциальный покупатель оценит интеллектуальную собственность Diem или инженеров, которые помогли разработать технологию. Собеседники издания подчеркивают, что пока нет никакой гарантии, что Diem найдет покупателя.
По словам одного из источников издания, Meta владеет примерно третью криптовалютного проекта Diem. На сайте проекта указано, что в проекте также участвуют венчурные инвесторы Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Ribbit Capital и Thrive Capita, и сингапурский государственный инвестор Temasek Holdings Pte.
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