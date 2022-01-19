Meta создаст цифровые копии своих пользователей

Владелец бывшего Facebook, а сейчас Meta, Марк Цукерберг заявил, что хочет создать цифровые копии пользователей соцсети для построения реалистичной метавселенной.
Цукерберг намерен вложить в развитие своей концепции около $10 млрд в течение 10 лет. А реализация планов начнется с формирования иммерсивного аватара людей.
Для этого Meta подала ряд патентов на новые технологии в управление по патентам и товарным знакам США. Большинство патентов предполагают использование биометрии: отслеживание взгляда и движение зрачков, мимики, поворота лица, позы тела и даже зажимание носа.
Вероятно, собирать биометрию будут с помощью датчиков на гарнитуре, которая будет устанавливаться на компьютеры пользователей.
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