Meta создаст цифровые копии своих пользователей

Владелец бывшего Facebook, а сейчас Meta, Марк Цукерберг заявил, что хочет создать цифровые копии пользователей соцсети для построения реалистичной метавселенной.

Цукерберг намерен вложить в развитие своей концепции около $10 млрд в течение 10 лет. А реализация планов начнется с формирования иммерсивного аватара людей.

Для этого Meta подала ряд патентов на новые технологии в управление по патентам и товарным знакам США. Большинство патентов предполагают использование биометрии: отслеживание взгляда и движение зрачков, мимики, поворота лица, позы тела и даже зажимание носа.

Вероятно, собирать биометрию будут с помощью датчиков на гарнитуре, которая будет устанавливаться на компьютеры пользователей.