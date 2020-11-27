Facebook переименовал свою криптовалюту

Libra Association, основателем и участником которой является компания Facebook, объявила об изменении названия своей криптовалюты на Diem.

«Переходя на название «Diem», что означает новый день для проекта, Diem Association продолжит преследовать миссию по созданию безопасной, надежной и соответствующих требованиям платежной системы, которая расширяет возможности людей и предприятий по всему миру», – отмечает компания.

По словам гендиректора ассоциации Стюарта Леви, проект Diem предоставит простую платформу для развития финтех-инноваций и позволит потребителям и предприятиям проводить быстрые, недорогие и надежные транзакции.

«Мы стремимся делать это таким образом, чтобы способствовать расширению доступа к финансовым услугам – расширяя доступ для тех, кто в этом больше всего нуждается, и одновременно защищая целостность финансовой системы путем сдерживания и выявления незаконного поведения. Мы рады представить Diem – новое имя, которое свидетельствует о растущей зрелости и независимости проекта», – отметил Леви.

По мнению американских обозревателей, смена названия свидетельствует о желании Facebook дистанцироваться от негативного контекста, с которым стала ассоциироваться еще не запущенная криптовалюта Libra из-за критики многих стран.

Компания Facebook готовится запустить свою криптовалюту в январе 2021 года.