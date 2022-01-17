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monobank и «Дія» запускают новую услугу

monobank и «Дія» запускают новую услугу

Для своих клиентов monobank интегрировал обновленную услугу “Дія.Підпис”. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

Выбрав любой документ в формате PDF, вы легко сможете поставить на него цифровую подпись.

Олег Гороховский показал алгоритм действий:

  • выбрать документ формата PDF;
  • нажать “Поделиться”;
  • выбрать иконку Monobank;
  • нажать “Подписать в “Дії”;
  • открыть “Дію” и подписать документ.

Далее можно отправлять его уже с наложенной ЭЦП.

Кто может воспользоваться. Пока услуга доступна владельцам смартфонов с мобильной операционной системой iOS. Совсем скоро это будет доступно и на Android.

Напомним, monobank запустил приложение для торговли акциями. Приложение mono invest доступно для загрузки в App Store и Google Play. Авторизоваться в приложении и получить возможность им пользоваться могут только те клиенты monobank, которые ранее присылали соответствующую заявку.

Справка Finance.ua:

  • Также в Украине скоро появятся банкоматы monobank.
  • Напомним, monobank увеличил сроки действия длинных депозитов.

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По материалам Finance.UA
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