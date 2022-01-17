monobank и «Дія» запускают новую услугу

Для своих клиентов monobank интегрировал обновленную услугу “Дія.Підпис”. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

Выбрав любой документ в формате PDF, вы легко сможете поставить на него цифровую подпись.

Олег Гороховский показал алгоритм действий:

выбрать документ формата PDF ;

нажать “Поделиться”;

выбрать иконку Monobank;

нажать “Подписать в “Дії”;

открыть “Дію” и подписать документ.

Далее можно отправлять его уже с наложенной ЭЦП.

Кто может воспользоваться. Пока услуга доступна владельцам смартфонов с мобильной операционной системой iOS. Совсем скоро это будет доступно и на Android.

Напомним, monobank запустил приложение для торговли акциями. Приложение mono invest доступно для загрузки в App Store и Google Play. Авторизоваться в приложении и получить возможность им пользоваться могут только те клиенты monobank, которые ранее присылали соответствующую заявку.

Справка Finance.ua:

Также в Украине скоро появятся банкоматы monobank.