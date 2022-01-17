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У monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть (фото)

У monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть (фото)

В Украине скоро появятся банкоматы monobank. Об этом сообщил на своей странице соучредитель monobank Олег Гороховский. Finance.ua узнал подробности.

«Уже совсем скоро появятся наши банкоматы. Мы бы были не мы, если бы сделали обычную, скучную железяку и мы попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте», — написал он.

Также он просит предлагать «варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих 5 комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч».

Фото со страницы в Facebook Гороховского

Напомним, monobank увеличил сроки действия длинных депозитов. Также в мобильном банке monobank появилась возможность оставить заявку на подключение к торговле ценными бумагами.

А с 11 января клиенты monobank могут оформить карту «єПідтримка» з доставкой на Новую почту.

Справка Finance.ua:

  • Ранее мы сообщали, что мошенники под видом monobank обещают доход до 20 тыс. грн в день.

5 котов успеха monobank

По материалам Finance.UA
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