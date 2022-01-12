Мошенники под видом monobank обещают доход до 20 тыс. грн в день

Новая мошенническая схема набирает обороты в уанете. Злоумышленники, выдающиеся себя за представителей monobank, обещают от 1 тыс. грн до 20 тыс. грн пассивного дохода в день посредством криптовалютных инвестиций. На самом же деле к банку данные объявления не имеют никакого отношения. Однако, по словам совладельца mono Олега Гороховского, доверчивые клиенты monobank уже потеряли немало денег из-за мошенников.

Что случилось? 17 января в Facebook начала распространяться реклама сервиса пассивного дохода, который якобы запустил популярный украинский необанк monobank. Она обещает украинцам минимум 12 тыс. в месяц пассивного заработка. На фотографиях в объявлениях фигурируют сооснователи Олег Гороховский, а также Дмитрий Дубилет, который давно вышел из бизнеса.



Скринщот объявления злоумышленников. ain.ua

Если кликнуть на объявление, пользователь попадет на страницу, которая по дизайну похожа на новостной сайт телеканала «Интер». В новости говорится о том, что monobank якобы отныне предлагает каждому «пассивный доход от 1 тыс. гривен в день», но надо поторопиться — предложение ограничено, заработать успеют не все. Конечно же, к «Интеру» страница также не имеет никакого отношения. Это очевидно, если обратить внимание на домен.



Скриншот фейкового сайта «Интер». ain.ua

Все ссылки на monobank в фейковой новости ведут на лендинг в стиле официального сайта monobank. Пользователям предлагают заполнить анкету, указать почту и номер телефона. После этого на связь должен выйти «консультант банка».

Кроме того, на сайте размещен калькулятор дохода, который обещает более 32 тыс. грн за три дня при условии инвестирования всего 2700 грн.



Фейковый лендинг. ain.ua

Там же опубликована поддельная лицензия от Национального банка с грамматическими ошибками.



Фейковая лицензия от НБУ. ain.ua

Клиенты ведутся. Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в своем Facebook, что ему уже известно о мошенниках. На данный момент от их действий уже пострадали по меньшей мере 9 клиентов банка – они потеряли суммарно 53 338 грн через этот сайт.

«Мы обратились в правоохранительные органы и сами активно занимаемся этими обормотами. Также объявляю вознаграждение в 500 тыс. гривен за информацию, которая приведет к поимке и задержанию преступников», — написал Гороховский.