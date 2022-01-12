День финансов: причины курсовых колебаний, пенсии разных категорий, Топ-10 компаний страхования жизни

Вторник, 18 января: речь шла о причинах колебаний курса гривны и пенсиях разных категорий пенсионеров:

Причины курсовых колебаний. Как отметили в НБУ, главной причиной возникновения перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка. В НБУ также добавили, что в настоящее время валютный рынок Украины “обладает надежной макроэкономической основой, а также является значительно устойчивым к шокам”.

Налоговые долги. Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины, позволяют принимать решения о взыскании средств в счет погашения налогового долга налогоплательщика без обращения в суд. Напомним, 30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно увеличения ставок налогов.

Бесплатный проезд для школьников. Как сообщил замглавы КГГА Валентин Мондриевский проезд в коммунальном транспорте для школьников останется бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карту учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.

Также по сообщению пресс-службы Офиса президента, школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию». Государственной программой «єПідтримка» скоро смогут воспользоваться подростки с 14 лет.

Средние пенсии разных категорий пенсионеров. С 1 января 2022 года пенсионное обеспечение выросло у всех украинских пенсионеров, но по-разному. По данным ПФУ, пенсионное обеспечение судей в Украине в среднем составляет 90 822,18 грн (рост за год на 22,861 тыс. грн), тогда как средняя пенсия по возрасту составляет 3 944,81 грн.

Топ-10 компаний страхования жизни. Недавно министр финансов Украины С. Марченко заявил, что «сорокалетним в нынешних условиях не стоит рассчитывать на пенсию». Одной из альтернатив для обеспечения беззаботной старости остаются компании по страхованию жизни. R&D центр YouControl исследовал, какова динамика рынка страхования жизни в Украине и какие страховые компании вошли в ТОП-10.

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