Бесплатный проезд для школьников: как оформить карту

Проезд в коммунальном транспорте для школьников останется бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карту учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.
Finance.ua узнал от замглавы КГГА Валентина Мондриевского, как оформить карту.
«Проект “Электронная карта учащегося” начат в 2019 году. С тех пор столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единым для использования в транспорте. Сейчас почти для половины учащихся уже оформлен и выдан новый электронный документ. В то же время остальные родители не торопятся присоединиться к проекту. Те, кто до сих пор не оформил для своих детей карту учащегося, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет иным образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам. И в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте», – отметил Валентин Мондриевский.
Как заказать электронный ученический билет:
Окончательный переход на новое приложение должен состояться уже в марте, и это обоснованная позиция городских властей.
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