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Бесплатный проезд для школьников: как оформить карту

Бесплатный проезд для школьников: как оформить карту

Проезд в коммунальном транспорте для школьников останется бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карту учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.

Finance.ua узнал от замглавы КГГА Валентина Мондриевского, как оформить карту.

«Проект “Электронная карта учащегося” начат в 2019 году. С тех пор столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единым для использования в транспорте. Сейчас почти для половины учащихся уже оформлен и выдан новый электронный документ. В то же время остальные родители не торопятся присоединиться к проекту. Те, кто до сих пор не оформил для своих детей карту учащегося, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет иным образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам. И в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте», – отметил Валентин Мондриевский.

Как заказать электронный ученический билет:

  • Зарегистрироваться в системе scard.kyivcity.gov.ua
  • Найти в системе данные о своем ребенке и присоединить его карту к своей учетной записи.
  • Скачать актуальное фото ребенка.
  • Оплатить заказ ученического е-билета через банк).
  • Получить готовый е-билет учащиеся по-прежнему смогут в своих школах.

Окончательный переход на новое приложение должен состояться уже в марте, и это обоснованная позиция городских властей.

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По материалам Finance.UA
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