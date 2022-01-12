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До 91 тысячи грн: как возросли средние пенсии разных категорий пенсионеров в 2022 году

До 91 тысячи грн: как возросли средние пенсии разных категорий пенсионеров в 2022 году

С 1 января 2022 года пенсионное обеспечение выросло у всех украинских пенсионеров, но по-разному. Наибольшие выплаты у пенсионеров-судей.

По данным ПФУ, пенсионное обеспечение судей в Украине в среднем составляет 90 822,18 грн (рост за год на 22,861 тыс. грн), тогда как средняя пенсия по возрасту составляет 3 944,81 грн.

Отчетные данные по средним размерам назначенных месячных пенсий с целевой денежной помощью с учетом индексации разным категориям по состоянию на 01.01.2022:

  • по возрасту — 3 944,81 грн;
  • по инвалидности — 3 269,78 грн;
  • в случае потери кормильца — 3 730,71 грн;
  • по выслуге лет — 6 442,85 грн;
  • социальные пенсии — 1 955,65 грн;
  • пожизненное содержание судей — 90 822,18 грн.

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Полный отчет о распределении пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий по состоянию на 01.01.2022 (форма № 5-ПФ) приведен в таблице.


Таблица: НВ по материалам pfu.gov.ua

По материалам НВ
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