До 91 тысячи грн: как возросли средние пенсии разных категорий пенсионеров в 2022 году

С 1 января 2022 года пенсионное обеспечение выросло у всех украинских пенсионеров, но по-разному. Наибольшие выплаты у пенсионеров-судей.

По данным ПФУ, пенсионное обеспечение судей в Украине в среднем составляет 90 822,18 грн (рост за год на 22,861 тыс. грн), тогда как средняя пенсия по возрасту составляет 3 944,81 грн.

Отчетные данные по средним размерам назначенных месячных пенсий с целевой денежной помощью с учетом индексации разным категориям по состоянию на 01.01.2022:

по возрасту — 3 944,81 грн;

по инвалидности — 3 269,78 грн;

в случае потери кормильца — 3 730,71 грн;

по выслуге лет — 6 442,85 грн;

социальные пенсии — 1 955,65 грн;

пожизненное содержание судей — 90 822,18 грн.

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Полный отчет о распределении пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий по состоянию на 01.01.2022 (форма № 5-ПФ) приведен в таблице.



Таблица: НВ по материалам pfu.gov.ua