Налоговый долг: взыскать могут теперь и без судебного решения

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины Законом Украины от 30.11.2021 года № 1914-ІХ, позволяют руководителю контролирующего органа или его заместителю принимать решения о взыскании средств в счет погашения налогового долга налогоплательщика без обращения в суд.
Finance.ua узнал подробности у Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области.
Внесудебная процедура взыскания будет применяться к налоговому долгу, возникшему в результате неуплаты налогоплательщиком самостоятельно задекларированных денежных (налоговых) обязательств, которые являются согласованными, не подлежат обжалованию и должны быть самостоятельно уплаченными плательщиком или погашенными при помощи органа взыскания.
Руководитель контролирующего органа может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга если:
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То есть, в случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме меньше суммы налогового долга, решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга принимается контролирующим органом в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства.
Однако взыскание денежных средств в счет погашения налогового долга, возникшего в результате неуплаты доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств, осуществляется, как и ранее, на основании решения суда.
Напомним, 30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно увеличения ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Как изменятся налоги:
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