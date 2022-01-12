0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Налоговый долг: взыскать могут теперь и без судебного решения

Налоговый долг: взыскать могут теперь и без судебного решения

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины Законом Украины от 30.11.2021 года № 1914-ІХ, позволяют руководителю контролирующего органа или его заместителю принимать решения о взыскании средств в счет погашения налогового долга налогоплательщика без обращения в суд.

Finance.ua узнал подробности у Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области.

Внесудебная процедура взыскания будет применяться к налоговому долгу, возникшему в результате неуплаты налогоплательщиком самостоятельно задекларированных денежных (налоговых) обязательств, которые являются согласованными, не подлежат обжалованию и должны быть самостоятельно уплаченными плательщиком или погашенными при помощи органа взыскания.

Руководитель контролирующего органа может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга если:

  • налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм (без ограничений по сумме);
  • долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства;
  • в случае отсутствия или наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому плательщику налогов ошибочно или излишне уплаченных им денежных обязательств или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Читайте также: Украинцев ждет новый налог, придется платить даже за подарки.

То есть, в случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме меньше суммы налогового долга, решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга принимается контролирующим органом в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства.

Однако взыскание денежных средств в счет погашения налогового долга, возникшего в результате неуплаты доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств, осуществляется, как и ранее, на основании решения суда.

Справка Finance.ua:

Напомним, 30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно увеличения ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Как изменятся налоги:

  • налогообложение операций с недвижимостью: вводится налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости. Сейчас доход от продажи одного объекта в год не облагается налогом, а продажа второго и последующих облагается налогом по ставке 5%;
  • сельскохозяйственные земли. Закон вводит минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка – это сумма налогов, которую каждый владелец сельскохозяйственной земли должен по умолчанию платить в бюджет (около 5% от стоимости земли в год). Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.
  • устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы. Читайте больше о налогах
  • по словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, принятие «ресурсного» законопроекта № 5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи недвижимости и рентной платы предусмотрено в меморандуме с МВФ.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.