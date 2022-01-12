Налоговый долг: взыскать могут теперь и без судебного решения

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины Законом Украины от 30.11.2021 года № 1914-ІХ, позволяют руководителю контролирующего органа или его заместителю принимать решения о взыскании средств в счет погашения налогового долга налогоплательщика без обращения в суд.

Finance.ua узнал подробности у Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области.

Внесудебная процедура взыскания будет применяться к налоговому долгу, возникшему в результате неуплаты налогоплательщиком самостоятельно задекларированных денежных (налоговых) обязательств, которые являются согласованными, не подлежат обжалованию и должны быть самостоятельно уплаченными плательщиком или погашенными при помощи органа взыскания.

Руководитель контролирующего органа может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга если:

налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм (без ограничений по сумме);

долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства;

в случае отсутствия или наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому плательщику налогов ошибочно или излишне уплаченных им денежных обязательств или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

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То есть, в случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме меньше суммы налогового долга, решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга принимается контролирующим органом в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства.

Однако взыскание денежных средств в счет погашения налогового долга, возникшего в результате неуплаты доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств, осуществляется, как и ранее, на основании решения суда.

Справка Finance.ua:

Напомним, 30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно увеличения ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Как изменятся налоги:

налогообложение операций с недвижимостью: вводится налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости. Сейчас доход от продажи одного объекта в год не облагается налогом, а продажа второго и последующих облагается налогом по ставке 5%;

сельскохозяйственные земли. Закон вводит минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка – это сумма налогов, которую каждый владелец сельскохозяйственной земли должен по умолчанию платить в бюджет (около 5% от стоимости земли в год). Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.

устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы. Читайте больше о налогах