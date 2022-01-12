НБУ назвал «психологический фактор» причиной курсовых колебаний

Главной причиной возникновения перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.
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Об этом в комментарии ЭП заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий по поводу ситуации на валютном рынке в январе 2022 г.
“Произошло усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на валютном рынке Украины. В частности, нерезиденты-инвесторы в ОВГЗ продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд грн и купили иностранную валюту на сумму $264 млн.
Такой объем дополнительного спроса имел определенные последствия для ситуации на внутреннем валютном рынке, поскольку был соединен с действием отдельных сезонных факторов. В частности, определенное влияние на общую рыночную конъюнктуру оказали традиционно активные бюджетные расходы в декабре. Кроме того, традиционно в январе наблюдается определенное уменьшение продаж валюты предприятиями АПК. Вместе с тем, объемы продажи валюты со стороны другой ведущей экспортной отрасли – горно-металлургической – остаются на высоких уровнях и пока не демонстрируют признаков к уменьшению”, – заявили в НБУ.
В регуляторе добавляют, что в настоящее время валютный рынок Украины “обладает надежной макроэкономической основой, а также является значительно устойчивым к шокам”.
“Большую устойчивость рынка добавляет и опыт стрессовой ситуации весной 2020 года, спровоцированной пандемией COVID-19, а также сдержанная реакция рынка на концентрацию войск Россией у границы с Украиной в апреле 2021 года”, – отметили также в Нацбанке.
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Гелетий заявил, что в прогнозах НБУ начиная с 2014 года постоянно учитывается риск эскалации военного конфликта. По его словам, у НБУ есть план того, как реагировать на те или иные события.
В НБУ заявили, что обычно воздерживаются от комментариев относительно валютной политики в период тишины, но сейчас считают целесообразным дать комментарий по ситуации на рынке.
“Национальный банк остается приверженным принципам гибкого курсообразования с сглаживанием при необходимости чрезмерных курсовых колебаний. Именно такие подходы определены в Основах денежно-кредитной политики, и Национальный банк строго их придерживается, несмотря на периодические ситуативные всплески давления на валютном рынке в ту или иную сторону”, – говорится в позиции регулятора.
Отмечается, что в январе 2022 г. Нацбанк активно сглаживает чрезмерные курсовые колебания путем интервенций по продаже валюты на рынке.
“То есть Национальный банк влияет не на направление смены курса, а на скорость такого изменения”, – пояснили в НБУ.
С начала года по состоянию на утро 18 января Нацбанк продал на рынке 581 млн долларов.
“Наличный объем валютных резервов (более $30 млрд.) позволяет Национальному банку, при необходимости, продолжать активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом для нивелирования временных всплесков.
В случае, если ситуативные факторы будут усиливать угрозу обеспечения стабильности денежной единицы Украины и/или финансовой стабильности в более длительной перспективе, Нацбанк готов оперативно принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию рынка, с применением комплекса предусмотренных законодательством монетарных инструментов”, – добавил Гелетий.
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