Почему доллар растет: прогнозы для Украины

Гривна в 2021 году укрепилась на 3,5%. Однако уже с начала 2022 года график гривна – доллар начал стремительно меняться.
Почему дорожает доллар. По словам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка,
гривна ощутимо ослабла относительно доллара из-за дисбаланса между предложением и спросом на валюту. С одной стороны, ослабленная деловая активность между праздниками привела к существенному снижению доллара – статистика курса доллара свидетельствует об уменьшении предложения валюты на рынке. С другой – иностранные компании продолжали достаточно активно скупать валюту для репатриации полученных доходов в государстве – поэтому рост доллара в Украине все же состоялся.
Виталий Минько, аналитик и директор Forex Club во Львове, назвал ключевые факторы, которые будут способствовать ослаблению гривны на рынке: “Из-за высоких цен на газ ожидается прирост импорта. Нерезиденты возобновили выход из страны. С начала года (фактически за 3 рабочих дня) портфель ОВГЗ нерезидентов сократился почти на 2 миллиарда гривен. Также рынок закладывает возможное появление на рынке ликвидности, которая не была в полной мере реализована в конце 2021 года, а именно возмещение НДС и бюджетные средства подрядчикам, что может усилить давление на гривну.
Что будет влиять на гривну в 2022 году. Цены на мировых рынках. В начале 2022 года придется закупать газ в хранилища, чтобы пройти отопительный сезон. Аграриям нужно будет пополнять запасы горюче-смазочных материалов и удобрений. Это может негативно сказаться на курсе гривны в начале года. Отток доллара может спровоцировать краткосрочное ослабление гривны до 29,50 и выше.
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