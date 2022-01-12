Советы и лайфхаки о страховании на одном канале

ОСАГО или каско, что лучше? Как выбрать туристическую страховку? Чем может помочь медицинская страховка в эти непростые времена с Covid-19?
Finance.ua получает все больше вопросов на тему страхования. Именно поэтому мы решили создать уникальный телеграм-канал Експерти зі страхування Finance.ua, который будет целенаправленно помогать вам по темам основных видов страхования: ОСАГО, каско, зеленая карта, туристическое страхование, медицинская страховка и т.д.
На канале «Експерти зі страхування Finance.ua» вы всегда сможете найти интересные новости, рекомендации, выгодные акции и новинки из мира страхования.
Канал будет полезен как тем, кто уже пользуется разными видами страховок, так и тем, кто пока только выбирает и просчитывает нужный вариант.
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