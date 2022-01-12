Finance.ua возобновил продажи ОСАГО – пока в бумажной версии

Как вы наверное уже знаете, в ночь с 13 на 14 января произошла масштабная кибератака на государственные сайты. Пострадало много сервисов, среди которых и сайт Моторного (транспортного) страхового бюро Украиныы (МТСБУ).
Сейчас в Украине нет технических возможностей выписывать электронные договора ОСАГО.
Finance.ua обсудили эту с ситуацию с нашими партнерами – страховыми компаниями – и договорились про временную выдачу бумажных версий полисов ОСАГО.
Для того, чтобы оформить полис ОСАГО на Finance.ua в бумажной версии нужно только оставить контактные данные, а наш менеджер позвонит вам в ближайшее рабочее время. Доставка бумажных полисов Новой Почтой для наших клиентов бесплатна!
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