Топ-10 компаний страхования жизни: количество сокращается, прибыли растут

Недавно министр финансов Украины С. Марченко заявил, что «сорокалетним в нынешних условиях не стоит рассчитывать на пенсию». Одной из альтернатив для обеспечения беззаботной старости остаются компании по страхованию жизни. По выводам аналитиков YouControl, объем премий life-страховщиков ежегодно стабильно растет на 17%. Так, за 9 месяцев 2021 года страховые платежи достигли 4,2 млрд грн, а чистая прибыль составила более 280 млн грн.

R&D центр YouControl исследовал, какова динамика рынка страхования жизни в Украине и какие страховые компании вошли в ТОП-10.

Тенденции рынка страхования жизни. В 2021 году на украинском рынке страхования жизни продолжалась консолидация и укрупнение основных игроков. Эта тенденция напрямую отразилась на количестве работающих компаний на рынке. Количество лайфовых страховщиков с действующими лицензиями за полный прошлый год снизилось с 20 до 13.

Что говорят цифры;

несмотря на сокращение количества компаний на рынке, суммарный объем заработанных премий life-страховщиков растет на +17% из года в год. Валовые поступления страховых платежей за 9 месяцев 2021 года составили 4,2 млрд грн. Тогда как за аналогичный период 2020 года, по данным НБУ , было собрано меньше чем 3,6 млрд грн;

на протяжении пяти последних кварталов росли и суммы выплат по страхованию жизни. При этом уровень выплат (отношение выплат к собранным премиям) по страхованию жизни в течение двух последних лет находится на стабильном уровне 13%. Это существенно меньше, чем показатели сектора страхования рисков, которые в среднем составляют 38%;

низкий уровень выплат способствует прибыльности компаний: общая чистая прибыль лайфовых страховщиков за 9 месяцев 2021 составила 280,7 млн грн. В то же время компании с отрицательным финансовым результатом сгенерировали лишь 5,3 млн грн убытков.

Кто в лидерах? По объему заработанных чистых страховых премий среди компаний страхования жизни в Украине определилась пятерка лидеров:

«Метлайф» ‒ American Life Insurance Company, США ;

СК « ТАС » ‒ отечественная компания, входящая в одноименную бизнес-группу Сергея Тигипко;

« ПЗУ Украина страхование жизни» ‒ PZU SA, Польша;

«Уника Жизнь» ‒ UNIQUA Insurance Group, Австрия;

« АСКА -Жизнь» ‒ самая старая украинская частная компания в сфере life-страхования, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов.

Вслед за ними закрепились австрийская «Граве Украина Страхование Жизни» (Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft), канадская «Аркс Лайф» (Fairfax Financial Holdings), отечественные «Арсенал Лайф» и «Форте Лайф». Замыкает десятку «Гринвуд Лайф Иншуранс» (СК «ГЛИ») — компания, связанная с американским финансово-инвестиционным холдингом Green Globe Enterprises INC.

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Существенная доля рынка лайфового страхования сейчас контролируется западными финансовыми группами. Это и не удивительно, ведь у них есть должный уровень поддержки со стороны бенефициаров и лучший доступ к источникам привлечения инвестиционного и заемного капитала. Именно он и нужен для расширения клиентской базы и обеспечения бесперебойности выплат.

Значительное количество компаний с отечественным капиталом было вынуждено покинуть рынок ввиду высокой конкуренции и слабости бизнес-моделей. Одни вышли цивилизованно с выплатой клиентам имеющихся долгов. Другие ‒ со скандалами и бременем невыполненных обязательств.