Топ-10 компаний страхования жизни: количество сокращается, прибыли растут

Недавно министр финансов Украины С. Марченко заявил, что «сорокалетним в нынешних условиях не стоит рассчитывать на пенсию». Одной из альтернатив для обеспечения беззаботной старости остаются компании по страхованию жизни. По выводам аналитиков YouControl, объем премий life-страховщиков ежегодно стабильно растет на 17%. Так, за 9 месяцев 2021 года страховые платежи достигли 4,2 млрд грн, а чистая прибыль составила более 280 млн грн.
R&D центр YouControl исследовал, какова динамика рынка страхования жизни в Украине и какие страховые компании вошли в ТОП-10.
Тенденции рынка страхования жизни. В 2021 году на украинском рынке страхования жизни продолжалась консолидация и укрупнение основных игроков. Эта тенденция напрямую отразилась на количестве работающих компаний на рынке. Количество лайфовых страховщиков с действующими лицензиями за полный прошлый год снизилось с 20 до 13.
Что говорят цифры;
Кто в лидерах? По объему заработанных чистых страховых премий среди компаний страхования жизни в Украине определилась пятерка лидеров:
Вслед за ними закрепились австрийская «Граве Украина Страхование Жизни» (Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft), канадская «Аркс Лайф» (Fairfax Financial Holdings), отечественные «Арсенал Лайф» и «Форте Лайф». Замыкает десятку «Гринвуд Лайф Иншуранс» (СК «ГЛИ») — компания, связанная с американским финансово-инвестиционным холдингом Green Globe Enterprises INC.
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Существенная доля рынка лайфового страхования сейчас контролируется западными финансовыми группами. Это и не удивительно, ведь у них есть должный уровень поддержки со стороны бенефициаров и лучший доступ к источникам привлечения инвестиционного и заемного капитала. Именно он и нужен для расширения клиентской базы и обеспечения бесперебойности выплат.
Значительное количество компаний с отечественным капиталом было вынуждено покинуть рынок ввиду высокой конкуренции и слабости бизнес-моделей. Одни вышли цивилизованно с выплатой клиентам имеющихся долгов. Другие ‒ со скандалами и бременем невыполненных обязательств.
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