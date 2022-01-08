День финансов: «Деньги на мечту» под 5%, субсидии на покупку электромобилей, оплата частями в Rozetka

В четверг, 13 января речь шла об «Украинской мечте» и субсидиях на покупку электромобилей:

«Деньги на мечту» под 5%. По словам заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, государственная программа «Украинская мечта», которую президент анонсировал в декабре 2021 года, будет обеспечивать выдачу 150 тыс. ипотечных кредитов ежегодно. По его мнению, новая госпрограмма будет стимулировать увеличение объемов строительства в Украине в 2−2,5 раза.

Новостройки: портрет покупателя-2022. В 2022 году более 40% покупателей будут из IT-индустрии. В то же время около 30% потенциальных инвесторов — в основном это менеджеры среднего и высшего руководящего звена в ритейле, логистике, розничной торговле. Поиск уютного и спокойного места тоже станет ключевым при выборе дома.

Журналисты также посчитали, сколько украинцам нужно работать, чтобы накопить на собственное жилье. Дольше всего собирать придется жителям Львова, а меньше всего – Краматорска.

А в новом видео наш эксперт Алексей Козырев рассказал о перспективах гривны в 2022 году и как события в Казахстане изменят цены на электроэнергию и газ в Украине:

Субсидии для покупки электромобилей. Как сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, в Украине уже весной текущего года запустят государственную программу стимулирования покупки электромобилей. В планах реформаторов в ближайшие два года включить такие же стимулы не только для конкретных покупателей, но и для инвесторов, которые намерены производить электромобили в Украине.

Средний размер зарплаты в вакансиях. По информации Киевского городского центра занятости, на одно свободное рабочее место в Киеве претендует один безработный. А средний размер зарплаты в вакансиях увеличился более чем на 2 тыс. грн.

Оплата частями в Rozetka. Интернет-магазин Rozetka запустил собственную онлайн-оплату товаров в рассрочку без привязки к карте какого-либо банка. Оплата частями от Rozetka доступна всем независимо от банка, оформляется без комиссии за несколько минут в режиме онлайн.