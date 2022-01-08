Покупка жилья в новостройках в 2022 году: портрет покупателя и основные тренды

2021 год оказался слишком противоречивым: с одной стороны качество возводимого жилья неуклонно росло, покупатели-инвесторы охотно вкладывали средства в новостройки.

С другой стороны, инфляция и подорожание себестоимости строительства привели к довольно стремительному росту цен — в среднем на 25−35%.

Кто будет покупать жилье в 2022 году

По прогнозу аналитиков, в 2022 году более 55% покупателей жилья на первичном рынке будут покупать квартиры за собственные накопления или же за средства от продажи ветхого жилья с доплатой, которая не будет превышать 30−40% от стоимости нового жилья.

Около 35% рассчитывают стать владельцами с помощью программ по рассрочке от девелоперов, около 10% покупателей готовы приобрести квартиру с помощью ипотечных программ.

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Около 60% потенциальных покупателей на первичном рынке уже имеют собственное жилье и будут пытаться улучшить свои жизненные условия, сосредоточив внимание на технологических, продуманных проектах, которые будут органично сочетаться с природной средой.

Большинство покупателей первичного жилья, а это 80−85%, будет относиться к возрастной категории от 25 до 45 лет. Около 10−15% – это аудитория в возрасте от 45 до 60 лет.

Портрет покупателя

Опыт прошлых лет доказывает, что и в 2022 году более 40% покупателей будут принадлежать к IT-индустрии.

В то же время около 30% потенциальных инвесторов — в основном это менеджеры среднего и высшего руководящих звеньев секторов ритейла, логистики, розничной торговли.

Около 20% покупателей будут принадлежать к творческим профессиям: это дизайнеры, креативные директора, маркетологи и тому подобное. Более 10% покупателей — экспаты, а также люди старшего возраста с устоявшейся жизнью, привычками и предпочтениями.

Тренды последних лет будут очень актуальными и в 2022 году. Люди тяготеют избавиться от любой зависимости от мегаполисов, вместо этого будут искать природу, уединение, но при этом недалеко от «суеты» большого города.

Другими словами, поиск уютного и спокойного места станет ключевым при выборе дома. Кроме этого, покупателей объединит желание жить в самых современных домах, построенных с использованием новейших технологий и из современных эко-материалов (древесины, камня, и т. п).

Важным станет и будущее окружение: покупатели будут искать среду подобных себе людей.

Новый мировой тренд — это высокая ценность зеленых насаждений, экологии, энергосбережения и высокая технологичность, гармоничное пространство для жизни и развития человека.