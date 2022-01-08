В столице средний размер зарплаты в вакансиях увеличился более чем на 2 тыс. грн

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда в Украине, узнал, как за год изменился средний размер заработной платы в вакансиях в Киеве.

Как сообщает Киевский городской центр занятости, в начале 2022 года на учете в столичной службе занятости состояли 10,2 тыс. безработных, что в 2,2 раза меньше, чем год назад (22216 человек). В целом, услугами службы занятости в 2021 году воспользовались 62,2 тысячи граждан.

Уровень безработицы:

в возрасте 15-70 лет в городе – один из самых низких в государстве: 6,9% – в Киеве при 9,7% – по Украине;

среди зарегистрированных безработных женщины составляют 61,2%, молодежь до 35 лет – 35%;

подавляющее большинство среди соискателей работы в столичной службе занятости почти 80% – профессиональные специалисты.

«С начала 2021 года тенденции на рынке труда столицы стали улучшаться. Количество вакансий, о которых работодатели проинформировали службу, вышло на докарантинный уровень», – сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

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Средний размер пособия по безработице в январе-декабре 2021 года составил 6 тыс. грн.

На одно свободное рабочее место в Киеве претендует один безработный. В то же время, из-за несоответствия спроса на рабочую силу и ее предложения среди служащих и руководителей на одну вакансию претендуют 9 человек.

При этом, наибольший спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих, учителей, воспитателей, врачей, инженеров, медсестер, водителей автотранспортных средств, трамваев и троллейбусов.

Между тем, средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,6 тыс. грн – в прошлом году до 10,7 тыс. грн сейчас.

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