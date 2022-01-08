0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 168 0

В столице средний размер зарплаты в вакансиях увеличился более чем на 2 тыс. грн

В столице средний размер зарплаты в вакансиях увеличился более чем на 2 тыс. грн

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда в Украине, узнал, как за год изменился средний размер заработной платы в вакансиях в Киеве.

Как сообщает Киевский городской центр занятости, в начале 2022 года на учете в столичной службе занятости состояли 10,2 тыс. безработных, что в 2,2 раза меньше, чем год назад (22216 человек). В целом, услугами службы занятости в 2021 году воспользовались 62,2 тысячи граждан.

Уровень безработицы:

  • в возрасте 15-70 лет в городе – один из самых низких в государстве: 6,9% – в Киеве при 9,7% – по Украине;
  • среди зарегистрированных безработных женщины составляют 61,2%, молодежь до 35 лет – 35%;
  • подавляющее большинство среди соискателей работы в столичной службе занятости почти 80% – профессиональные специалисты.

«С начала 2021 года тенденции на рынке труда столицы стали улучшаться. Количество вакансий, о которых работодатели проинформировали службу, вышло на докарантинный уровень», – сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

Читайте также: Топ-3 профессий за последние три месяца 2021 года

Средний размер пособия по безработице в январе-декабре 2021 года составил 6 тыс. грн.

На одно свободное рабочее место в Киеве претендует один безработный. В то же время, из-за несоответствия спроса на рабочую силу и ее предложения среди служащих и руководителей на одну вакансию претендуют 9 человек.

При этом, наибольший спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих, учителей, воспитателей, врачей, инженеров, медсестер, водителей автотранспортных средств, трамваев и троллейбусов.

Между тем, средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,6 тыс. грн – в прошлом году до 10,7 тыс. грн сейчас.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.