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Как долго нужно откладывать, чтобы собрать на собственное жилье в Украине

Как долго нужно откладывать, чтобы собрать на собственное жилье в Украине

В Украине растет стоимость квадратных метров и в новостройках, и на вторичном рынке. Журналисты аналитического портала “Слово и дело” посчитали, сколько украинцам нужно работать, чтобы собрать на собственное жилье.

Дольше всего собирать придется жителям Львова, а меньше всего – Краматорска.

Эксперт по рынку недвижимости Виктор Забоенко говорит, что в прошлом году в квадратных метрах украинцы разглядели способ инвестиции: “Банковские депозиты всегда являлись основным конкурентом недвижимости с точки зрения инвестирования, но сейчас банковские депозиты предлагают доходность в районе 1-3% в долларах, или 7-9% в гривнах. Недвижимость сейчас может приносить от 8% до 12% годовых в долларах”.

С ноября 2021 цены на квартиры практически замерли и остаются на том же уровне по сей день. Именно в это время журналисты аналитического портала “Слово и дело” подсчитали, сколько необходимо работать украинцам, чтобы приобрести квадратные метры. Для этого взяли среднюю зарплату в каждой области и среднюю стоимость однокомнатной квартиры. Получается, чтобы купить квартиру, дольше всего работать придется во Львове и Одессе. На жилье в новостройке необходимо потратить около восьми лет жизни при условии, что откладывать всю свою зарплату.

В Киеве, чтобы собрать на новое жилье, необходимо откладывать зарплату почти в течение 6 лет.

На вторичном рынке этот срок несколько меньше – более 5 лет. Быстрее всего приобрести квартиру можно в Северодонецке и Краматорске.

Ускорить процесс покупки можно с помощью ипотеки. К примеру, в прошлом году в Украине запустили льготную ипотеку под 7%. В рамках этой программы часть расходов должно быть компенсировано государством. “За 2021 год ипотечных сделок было не так много. Это составляет около 1-2% от общего количества всех сделок по новостройкам”, – говорит Виктор Забоенко.

Специалист объясняет это тем, что взять ипотеку непросто. Существует ограничение по возрасту, размеру зарплаты и даже году сдачи дома. К примеру, если дом ввели в эксплуатацию раньше 2018 года, то в прошлом году ипотеку оформить уже не смогли. Кроме того, с обещанными льготными процентами не все так просто.

“Несмотря на то, что было неоднократно объявлено о программе ипотечного кредитования ниже 10% — 5, 7, 10%, реальная ситуация иная. Средняя ставка ипотечного кредитования в районе 16-19% годовых со всеми налогами, сборами, страхованиями”, — сказал Виктор Забоенко.

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По материалам Слово и Дело
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