«Деньги на мечту» под 5%: у Зеленского планируют выдавать по 150 тыс. ипотечных кредитов в год

Государственная программа «Украинская мечта», которую президент Владимир Зеленский анонсировал в декабре 2021 года, будет обеспечивать выдачу 150 тыс. ипотечных кредитов ежегодно.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

«Если говорить об „Украинской мечте“, наша цель в 2022 году — выдать 30 тыс. ипотечных кредитов по этой программе, за год — 70 тыс., а дальше выйти на стабильные 150 тыс. ипотек ежегодно», — сообщил он.

По мнению Шурмы, новая госпрограмма будет стимулировать увеличение объемов строительства в Украине в 2−2,5 раза. Это позволит выйти на «определенный уровень, необходимый для сбалансированной экономики».

В то же время он не считает, что для программы необходимо стабильное финансирование из бюджета — деньги нужны только на запуск механизма.

«Дальше должны заработать монетарные инструменты, когда ликвидность банковского сектора, украинского или западного, начинает работать в этих продуктах», — сказал замглавы ОП.

Госпрограмму «Украинская мечта» запустят в январе-марте 2022 года.

«Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20−30 тыс. грн совокупно. Наша задача — дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60−70 кв. м при ежемесячных платежах в 10 тыс. грн» , — сказал он.

По его словам, воспользоваться программой смогут все получающие официальные доходы.

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