Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости, узнал, как изменились цены на жилье на первичке в пригороде Киева.

Согласно аналитике портала ЛУН, за декабрь 2021 года цены от застройщиков на рынке жилья под Киевом в среднем выросли на 300 грн до 21 200 грн за «квадрат».

Средняя стоимость нового жилья по состоянию на 1 января. Самое дешевое жилье под Киевом в Гостомеле. Здесь средние цены находятся на уровне 18 800 грн/“квадрат".

Чуть дороже квадратные метры обойдутся в Броварах (19 000 грн/кв. м), Борисполе (19 500/кв. м) и Святопетровском (19 800/кв. м).

Читайте также: Можно ли продать ипотечную квартиру

Далее города/села в пригороде столицы расположились так:

Буча — 20 000 грн/кв. м;

Гатное — 21 200 грн/кв. м;

Софиевская Борщаговка — 22 000 грн/кв. м;

Ирпень — 22 200 грн/кв. м;

Петропавловская Борщаговка — 23 100 грн/кв. м;

Вышгород — 23 100 грн/кв. м;

Вишневое — 24 500 грн/кв. м.

Ценники в зависимости от удаленности:

стоимость квадратного метра жилья в новостройке на расстоянии до 5 км до Киева за декабрь увеличилась до 22 500 грн;

от 5 до 10 км до столицы — 22 000 грн/кв. м;

от 10 до 20 км — 19 100 грн/кв. м.

Справка Finance.ua:

по состоянию на начало января 2022 года средняя стоимость «квадрата» в новостройках Киева за месяц выросла до 35 тыс. гривен;

в 2022 году отдельным вектором развития первичного рынка станет создание девелоперами новых инвестиционных фондов. Их суть заключается в том, что украинцы могут вложить имеющиеся средства в созданный девелопером фонд и получить прибыль в размере в среднем 10% годовых в валюте или около 20−25% в гривне;

за октябрь-ноябрь продавцы квартир на вторичном рынке Украины в среднем увеличили цены на 9,6%. В Киеве цены выросли на 13,2%, в других городах-миллионниках гораздо меньше;

эксперты портала Flombu рассказали, на что стоит обратить внимание, покупая квартиру для сдачи ее в аренду. Все советы мы собрали по ссылке.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.