Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости, узнал, как изменились цены на жилье на первичке в пригороде Киева.
Согласно аналитике портала ЛУН, за декабрь 2021 года цены от застройщиков на рынке жилья под Киевом в среднем выросли на 300 грн до 21 200 грн за «квадрат».
Средняя стоимость нового жилья по состоянию на 1 января. Самое дешевое жилье под Киевом в Гостомеле. Здесь средние цены находятся на уровне 18 800 грн/“квадрат".
Чуть дороже квадратные метры обойдутся в Броварах (19 000 грн/кв. м), Борисполе (19 500/кв. м) и Святопетровском (19 800/кв. м).
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Далее города/села в пригороде столицы расположились так:
Ценники в зависимости от удаленности:
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