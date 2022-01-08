В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей

В Украине уже весной текущего года запустят государственную программу стимулирования покупки электромобилей. Субсидироваться будет процентная ставка лизинга электромобилей.

О запуске программы стимулирования сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, правительство на первом этапе намерено стимулировать не лизинг всех автомобилей, а только операции с электромобилями.

В планах реформаторов в ближайшие два года включить такие же стимулы не только для конкретных покупателей, но и для инвесторов, которые намерены производить электромобили в Украине.

Ростислав Шурма добавил: «Я хорошо знаю эту индустрию, кроме того, мы консультировались с автопроизводителями. Два года нужно, чтобы осуществить локализацию производства электромобилей. Эта программа будет действовать в универсальном виде два года, а дальше будет распространяться на производителей, локализовавших производство. Посылаем такой сигнал рынку: если хотите удержать свой продукт конкурентоспособным не только сейчас, но и через два года — занимайтесь локализацией».

Рост популярности электромобилей в Украине наблюдается последние несколько лет. В 2021 году регистрации новых и старых электрокаров увеличились на 18,9% по сравнению с 2020 годом. Всего была поставлена на первичный учет 8541 единица электротранспорта.

Справка Finance.ua:

также Шурма сообщил, что государственная программа «Украинская мечта», которую Президент Владимир Зеленский анонсировал в декабре 2021 года, обеспечит выдачу 150 тыс. ипотечных кредитов ежегодно;