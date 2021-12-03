В Минагрополитики озвучили среднюю цену на землю в Украине

Сегодня средняя цена за 1 гектар земли в Украине продолжает расти и составляет почти 40 тысяч грн.
Об этом заявил министр аграрной политики продовольствия Украины Роман Лещенко, говорится в материале АgroРolit.com.
Он отметил, что рынок земли продолжает стабильно работать в штатном режиме, мы уже имеем более 58 тысяч зарегистрированных сделок, речь идет о более 150 тысяч гектаров (в рамках договоров купли-продажи 147 тысяч гектаров).
«Сегодня средняя цена за гектар продолжает расти и составляет почти 40 тысяч грн. Министерство аграрной политики нацелено продолжать совершенствовать механизмы земельной реформы. Поэтому у нас есть первые успехи и в старте электронных земельных аукционов. Это база в развитии институциональных основ прозрачных земельных отношений, развития и экономических отношений. И сегодня открытость данных, и защита всех участников сделок, оптимизация всех процессов дает реальную прозрачность процессов, увеличение поступлений. Например, в электронной торговой системе Прозорро. Продажи уже есть соответствующие объявления об электронных земельных торгах. Уже произошло отчуждение на 494 земельных участка, состоялась продажа прав аренды на 1027 земельных участков площадью более 7 тысяч гектаров», — сказал министр.
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