0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

В Минагрополитики озвучили среднюю цену на землю в Украине

В Минагрополитики озвучили среднюю цену на землю в Украине

Сегодня средняя цена за 1 гектар земли в Украине продолжает расти и составляет почти 40 тысяч грн.

Об этом заявил министр аграрной политики продовольствия Украины Роман Лещенко, говорится в материале АgroРolit.com.

Он отметил, что рынок земли продолжает стабильно работать в штатном режиме, мы уже имеем более 58 тысяч зарегистрированных сделок, речь идет о более 150 тысяч гектаров (в рамках договоров купли-продажи 147 тысяч гектаров).

«Сегодня средняя цена за гектар продолжает расти и составляет почти 40 тысяч грн. Министерство аграрной политики нацелено продолжать совершенствовать механизмы земельной реформы. Поэтому у нас есть первые успехи и в старте электронных земельных аукционов. Это база в развитии институциональных основ прозрачных земельных отношений, развития и экономических отношений. И сегодня открытость данных, и защита всех участников сделок, оптимизация всех процессов дает реальную прозрачность процессов, увеличение поступлений. Например, в электронной торговой системе Прозорро. Продажи уже есть соответствующие объявления об электронных земельных торгах. Уже произошло отчуждение на 494 земельных участка, состоялась продажа прав аренды на 1027 земельных участков площадью более 7 тысяч гектаров», — сказал министр.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла так называемый «ресурсный» закон, который содержит некоторые противоречивые нормы. Одно из положений документа обязывает владельцев земельных паев выплачивать минимальный налог в 1,5 тысячи гривен с каждого гектара;
  • народные депутаты решили изменить правила покупки земли, расширив список тех, кто не может совершить сделку.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно

По материалам AgroPolit.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.