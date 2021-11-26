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Украина может получить 200 млн евро на обновление общественного транспорта

Украина может получить 200 млн евро на обновление общественного транспорта

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ратификации финансового соглашения “Городской общественный транспорт Украины II”, которое предусматривает получение Украиной займа в размере 200 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Средства направят на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро. Также в рамках реализации проекта предусматривается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий и другие работы в Черкассах, Белой Церкви, Каменском, Днепре, Львове, Кременчуге и Запорожье.

Деньги на закупку подвижного состава городского общественного транспорта разделят среди городов Украины, которые стали участниками проекта, среди них – Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса, Черновцы и другие.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, если закон примут до конца 2021 года, то уже со следующего ожидается подписание первых контрактов на поставку нового экологического общественного транспорта для украинских городов.

Проект «Городской общественный транспорт Украины II» является продолжением совместного с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проекта «Городской общественный транспорт Украины I», который с мая 2017 года уже реализуется в ряде городов.

За время реализации последнего заключили контракты на поставку более 90 единиц современных троллейбусов и около 42 единиц современных трамвайных вагонов.

По материалам Укринформ
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