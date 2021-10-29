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В Киеве ввели в эксплуатацию новый ЖК Укрбуда

В Киеве ввели в эксплуатацию новый ЖК Укрбуда

ХК «Киевгорстрой» завершила строительство и сдала в эксплуатацию первый дом жилого комплекса «Злагода» по улице Вербицкого, который начинала строить корпорация «Укрбуд». Соответствующий сертификат готовности опубликован на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщает пресс-служба «Киевгорстроя».

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«Очередная наша маленькая, но победа в контексте достройки объектов „Укрбуда“. „Злагода“ стал 8-м комплексом, который „Киевгорстрой“ закончил и сдал в эксплуатацию», — прокомментировал глава компании Игорь Кушнир.

Он также отметил работу новосозданной Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

«Мы впервые за много лет не столкнулись с необоснованными придирками, формальностями из-за разделительных знаков и прочей волокитой. Работают люди, респект!» — написал Кушнир.

В компании добавили, что в ближайшее время инвесторы ЖК «Злагода» будут приглашены для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления права собственности.

Напомним, в августе «Киевгорстрой» сдал в эксплуатацию первые две секции «укрбудовского» ЖК «Шевченковский». В 2019-м компания обязалась достроить 18 комплексов «Укрбуда», который неожиданно приостановил деятельность летом того же года.

По материалам УБР
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