На Луганщине восстановили 100 километров дороги национального значения

По программе «Большая стройка» восстановлено более 100 км дороги национального значения Н-26 Чугуев – Меловое.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«На маршруте Старобельск – Евсуг ремонт проводился на участке км 195+000 – км 230+000. Толщина покрытия на дороге составляет 15 см. Нижний слой – 10 см, верхний – 5 см. Одновременно была приведена в порядок обочина. Последний этап – обустройство автобусных остановок, установка направляющих столбиков, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки», – говорится в сообщении.

На Луганщине автодорога пролегает через райцентры Сватово и Старобельск, к пограничному пункту пропуска Меловое. Отмечается, что при содействии Укравтодора планируется обновить всю дорогу Н-26.

Напомним, по программе «Большая стройка» в этом году по всей Украине будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог и 150 мостов.