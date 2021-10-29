Межбанк: кто сегодня были главными героями валютного рынка Украины

Пятница на валютном рынке прошла очень динамично. Распродажи валюты Укрэнерго энд К0 продолжились, что вынудило всех остальных игроков оставаться только в роли статистов, которые подстраиваются под происходящее и не особо могут повлиять на курсовой тренд.

Если бы на активный выкуп доллара Нацбанком (в начале стандартные $5 млн по 26,14 гривен, а затем длительное стояние с котировкой покупки по 26,10 гривен) – доллар бы подешевел до уровня 26 гривен, а может быть, и даже чуть ниже. Но Нацбанк жестко отстаивал порог в 26,10 гривен до закрытия торговой сессии и поэтому все участники рынка были вынуждены работать по котировкам в пределах этой отметки с очень малыми отклонениями.

Своими интервенциями НБУ достаточно активно пополнял сегодня резервы. С утра – на $5 млн, а затем еще до обеда уже купил еще порядка $100 млн и продолжал выкупать валюту до самого конца сессии.

В итоге, за день курс доллара не изменился и остался на уровне 26,095/26,115 гривен, а евро снизился до 30,08/30,11 гривен к концу дня за счет его проседания на международных площадках.

Благодаря оперативной реакции Нацбанка и его двум интервенциям – сегодня доллар весь день находился в очень узком коридоре от 26,095/26,115 гривен до 26,105/26,125 при очень незначительных отклонениях в течение дня.

Главные события 5 ноября на валютном рынке:

1) Курс доллара практически за день не изменился и остался на уровне 26,095/26,115 гривен к концу дня.

2) Нацбанк на рынок сегодня выходил 2 раза. Вначале с покупкой $5 млн по цене 26,14 гривен, затем уже простоял с покупкой валюты по 26,10 гривен до самого конца сессии.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,1033 гривны, а официальный курс на 8 ноября 2021 года установлен на уровне 26,102 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,09/ 26,11

евро – 30,09/ 30,11

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