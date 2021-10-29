0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 128 0

Межбанк: кто сегодня были главными героями валютного рынка Украины

Межбанк: кто сегодня были главными героями валютного рынка Украины

Пятница на валютном рынке прошла очень динамично. Распродажи валюты Укрэнерго энд К0 продолжились, что вынудило всех остальных игроков оставаться только в роли статистов, которые подстраиваются под происходящее и не особо могут повлиять на курсовой тренд.

Если бы на активный выкуп доллара Нацбанком (в начале стандартные $5 млн по 26,14 гривен, а затем длительное стояние с котировкой покупки по 26,10 гривен) – доллар бы подешевел до уровня 26 гривен, а может быть, и даже чуть ниже. Но Нацбанк жестко отстаивал порог в 26,10 гривен до закрытия торговой сессии и поэтому все участники рынка были вынуждены работать по котировкам в пределах этой отметки с очень малыми отклонениями.

Своими интервенциями НБУ достаточно активно пополнял сегодня резервы. С утра – на $5 млн, а затем еще до обеда уже купил еще порядка $100 млн и продолжал выкупать валюту до самого конца сессии.

В итоге, за день курс доллара не изменился и остался на уровне 26,095/26,115 гривен, а евро снизился до 30,08/30,11 гривен к концу дня за счет его проседания на международных площадках.

Благодаря оперативной реакции Нацбанка и его двум интервенциям – сегодня доллар весь день находился в очень узком коридоре от 26,095/26,115 гривен до 26,105/26,125 при очень незначительных отклонениях в течение дня.

Главные события 5 ноября на валютном рынке:

1) Курс доллара практически за день не изменился и остался на уровне 26,095/26,115 гривен к концу дня.

2) Нацбанк на рынок сегодня выходил 2 раза. Вначале с покупкой $5 млн по цене 26,14 гривен, затем уже простоял с покупкой валюты по 26,10 гривен до самого конца сессии.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,1033 гривны, а официальный курс на 8 ноября 2021 года установлен на уровне 26,102 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,09/ 26,11
евро – 30,09/ 30,11

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.