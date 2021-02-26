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ТОП-10 легковушек, которые украинцы выбирали в феврале (инфографика)

ТОП-10 легковушек, которые украинцы выбирали в феврале (инфографика)

В прошлом году, несмотря на «локдауны», ежемесячно украинцы покупали в среднем 7,2 тыс. новых легковых авто. В этом же году объемы продаж в этом сегменте немного уменьшились: 5,9 тысячи машин в январе и 6,5 тыс. в феврале. Хотя если сравнивать с предыдущим годом, то результат лучше: январь 2020-го закончился с результатом 7,1 тысячи новых легковушек, а в феврале продали 6,9 тыс..

Об этом свидетельствует аналитика портала auto.ria.

Самые популярные производители. Среди производителей на этот раз первенство за Renault (950 новых легковушек), которому удалось сместить на второе место Toyota (843 новых л/а). Других достойных внимания изменений в зачете брендов пока не произошло. Более интересные дела в перечне отдельных моделей, которые вошли в топ-10 новых авто февраля в Украине. В тройке лидеров местами поменялись Renault Duster и KIA Sportage, а первенство сохранил еще один кроссовер, Toyota RAV4.


Инфографика: auto.ria

Больше всего улучшил свою позицию на украинском рынке новых авто Lexus RX (+18 строчек), чей успех почти удалось повторить еще одному SUV, Volkswagen Touareg – он поднялся на 15 ступенек. Хороший скачок сделал и Skoda Karoq, который добавил 11 пунктов. Помимо этих моделей заметно возрос интерес к Ford Kuga, который «в плюсе» на 6 строчек в таблице, и на столько же удалось продвинуться вверх Toyota Corolla.

В премиум-сегменте на этот раз привычная картина: по одному Bentley и Maserati, 3 Aston Martin, 2 Mercedes-Benz Maybach и ни одного Rolls-Royce.

ТОП отечественных автомобилей. Если говорить о легковушках, которые имеют наклейки «Сделано в Украине», то таких в феврале на первую регистрацию было подано 344 авто. Далее – перечень по количеству этих машин:

  • Skoda Kodiaq (128 шт.);
  • Skoda Karoq (88 шт.);
  • Lada Niva (37 шт.);
  • Lada Granta (25 шт.);
  • Lada Largus (15 шт.);
  • Skoda Superb (15 шт.);
  • Renault Arkana (13 шт.);

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  • Skoda Fabia (9 шт.);
  • Lada Vesta (7 шт.);
  • Skoda Octavia A7 (6 шт.);
  • KIA Rio X-Line (1 шт.)

Если сгруппировать количество по маркам, получим следующие результаты: Skoda – 247 шт., Lada – 84 шт., Renault – 13 шт. и одна KIA.

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По материалам Finance.UA
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