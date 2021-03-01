Рейтинг популярных авто среди украинцев (новые, б/у)

Эксперты Auto. RIA опубликовали рейтинг самых популярных новых и подержанных автомобилей, которые украинцы чаще всего искали на сайте в феврале текущего года.

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Рейтинг самых популярных новых автомобилей:

Mercedes-Benz G-Class;

KIA Sportage;

Toyota RAV4;

Volkswagen Touareg;

Hyundai Tucson.

Всего в Украине в феврале было реализовано 6500 новых автомобилей, что на 400 экземпляров автомобилей меньше, чем в 2020 году – 6900 машин.

Добавим, что в 2020 году единственным сегментом на украинском автомобильном рынке, который отличился положительной динамикой, стал раздел коммерческого транспорта.

Справка Finance.ua:

Эксперты назвали 20 самых популярных в Украине автомобилей возрастом около 10 лет, которые являются наиболее ходовыми на украинском авторынке.

Самые популярные подержанные авто для бизнеса..

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