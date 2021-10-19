Суммы увеличились в 8 раз: сколько денег ФЛПы хранят на счетах

По состоянию на начало сентября 2021 года украинский малый бизнес хранит на счетах 58 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 9 лет.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Аналитики отмечают, что только за текущий год эта сумма увеличилась на 9%.
Для сравнения, в 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн.
«Увеличение остатка на банковских счетах ФЛП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени», — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
Динамика накопления средств на счетах физлиц-предпринимателей (по состоянию на начало года:
По состоянию на 20 октября в Украине активны 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается, в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.
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