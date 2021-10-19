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Суммы увеличились в 8 раз: сколько денег ФЛПы хранят на счетах

Суммы увеличились в 8 раз: сколько денег ФЛПы хранят на счетах

По состоянию на начало сентября 2021 года украинский малый бизнес хранит на счетах 58 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 9 лет.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Аналитики отмечают, что только за текущий год эта сумма увеличилась на 9%.

Для сравнения, в 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн.

«Увеличение остатка на банковских счетах ФЛП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени», — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Динамика накопления средств на счетах физлиц-предпринимателей (по состоянию на начало года:

  • 2013 – 4,143 млрд грн;
  • 2014 – 5 682 млрд грн;
  • 2015 – 6 689 млрд грн;
  • 2016 – 12 031 млрд грн;
  • 2017 – 14 409 млрд грн;
  • 2018 – 21 443 млрд грн;
  • 2019 – 27 431 млрд грн;
  • 2020 – 32 396 млрд грн;
  • 2021 – 53 649 млрд грн.

По состоянию на 20 октября в Украине активны 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается, в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.

Справка Finance.ua:

  • ФЛП не обязательно иметь банковский счет. Однако, если предпринимательская деятельность требует наличия такого счета для хранения средств и проведения банковских операций, предприниматель имеет право открыть его в любом банке Украины;
  • об особенностях открытия депозита ФЛПами и гарантировании их вкладов рассказали в Фонде гарантирования вкладов физлиц;
  • к слову, проценты, полученные от банка за пользование средствами на счете (как в депозитном, так и текущем), не включаются в доход ФЛП – плательщиков единого налога первой-третьей групп;
  • если больше не хотите быть предпринимателем, нужно пройти процедуру закрытия. Finnance.ua как портал, который помогает украинским предпринимателям, узнал, на что следует обращать внимание при закрытии бизнеса во время карантина.

Где ФЛП лучше открыть счет

По материалам Finance.UA
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