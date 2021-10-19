Суммы увеличились в 8 раз: сколько денег ФЛПы хранят на счетах

По состоянию на начало сентября 2021 года украинский малый бизнес хранит на счетах 58 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 9 лет.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Аналитики отмечают, что только за текущий год эта сумма увеличилась на 9%.

Для сравнения, в 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн.

«Увеличение остатка на банковских счетах ФЛП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени», — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Динамика накопления средств на счетах физлиц-предпринимателей (по состоянию на начало года:

2013 – 4,143 млрд грн;

2014 – 5 682 млрд грн;

2015 – 6 689 млрд грн;

2016 – 12 031 млрд грн;

2017 – 14 409 млрд грн;

2018 – 21 443 млрд грн;

2019 – 27 431 млрд грн;

2020 – 32 396 млрд грн;

2021 – 53 649 млрд грн.

По состоянию на 20 октября в Украине активны 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается, в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.

Справка Finance.ua:

ФЛП не обязательно иметь банковский счет. Однако, если предпринимательская деятельность требует наличия такого счета для хранения средств и проведения банковских операций, предприниматель имеет право открыть его в любом банке Украины;

об особенностях открытия депозита ФЛП ами и гарантировании их вкладов рассказали в Фонде гарантирования вкладов физлиц;

к слову, проценты, полученные от банка за пользование средствами на счете (как в депозитном, так и текущем), не включаются в доход ФЛП – плательщиков единого налога первой-третьей групп;