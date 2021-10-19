Внедрение ЕИССС: где будут храниться персональные данные украинцев

С внедрением Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) единственным местом хранения информации о человеке для предоставления любых социальных услуг будет единый социальный реестр (ЕСР).

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от Министерства социальной политики, что реестр создан вместо десятка не связанных между собой реестров и информационных систем с надежной системой защиты персональных данных.

Как объясняют в министерстве, на базе ЕСР будет консолидироваться вся «пенсионная история» человека – как в солидарной, так и в обязательной накопительной системе, когда она заработает.

Единый социальный реестр – информационное ядро ЕИССС, где сосредоточены 2 группы информации:

социальная регистрационная карта лица: содержит анкетную информацию, имеющиеся документы, а также информацию о социальных статусах (пенсионер, безработный, инвалид, получатель субсидий и др.).

электронное личное дело: хранит информацию о разных видах социальной поддержки (пособия, услуги, компенсации). Формируется на основании обращений граждан и в процессе дальнейшего сопровождения предоставления услуг.

На базе ЕСР должны проводиться все назначения социальной поддержки, осуществляться контроль и анализироваться правильность назначения.

Сейчас такой реестр создан путем наполнения из баз данных Пенсионного Фонда и Минсоцполитики. Первичное наполнение ЕСР должно произойти путем миграции в него данных из действующих систем и дальнейшей актуализации в процессе функционирования ЕИССС.

Справка Finance.ua:

благодаря расширению пилотного проекта по внедрению Единой информационной системы социальной сферы ( ЕИССС ), граждане смогут получить больше десяти социальных услуг в электронной форме, в том числе – жилищных субсидий;

внедрение ЕИССС существенно уменьшит расходы на содержание органов социальной защиты населения;