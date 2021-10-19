Внедрение ЕИССС: где будут храниться персональные данные украинцев

С внедрением Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) единственным местом хранения информации о человеке для предоставления любых социальных услуг будет единый социальный реестр (ЕСР).
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от Министерства социальной политики, что реестр создан вместо десятка не связанных между собой реестров и информационных систем с надежной системой защиты персональных данных.
Как объясняют в министерстве, на базе ЕСР будет консолидироваться вся «пенсионная история» человека – как в солидарной, так и в обязательной накопительной системе, когда она заработает.
Единый социальный реестр – информационное ядро ЕИССС, где сосредоточены 2 группы информации:
На базе ЕСР должны проводиться все назначения социальной поддержки, осуществляться контроль и анализироваться правильность назначения.
Сейчас такой реестр создан путем наполнения из баз данных Пенсионного Фонда и Минсоцполитики. Первичное наполнение ЕСР должно произойти путем миграции в него данных из действующих систем и дальнейшей актуализации в процессе функционирования ЕИССС.
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