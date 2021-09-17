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Марченко объяснил, на что Украина потратит 700 миллионов долларов МВФ

Марченко объяснил, на что Украина потратит 700 миллионов долларов МВФ

Украина уже в ноябре 2021 года может получить новый транш от Международного валютного фонда. Для правильного расходования финансов государство должно все же дождаться получения 700 миллионов долларов.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, Украина должна выполнить достаточную работу для транша.

«Единственный способ использования (денег МВФ. — Ред.) — это финансирование дефицита бюджета», — подчеркнул Марченко.

По мнению министра, за последние 10 месяцев Украине удалось меньше занимать. Однако до конца 2021 года государству нужно выполнить план по займам.

«Это позволит частично выполнить план по займам, а также позволяет получить макрофинансовую помощь Евросоюза», — отметил Марченко.

Министр финансов надеется, что парламентарии будут поддерживать законопроект, касающийся земельной реформы. Именно тогда Украина сможет получить деньги Всемирного банка.

«Это позволит нам полностью закрыть часть источника финансирования бюджетом», — сообщил Марченко.

Марченко отметил, что Министерство финансов считает возможным получить еще один пересмотр программы МВФ и до завершения программы снова получить повторный пересмотр.

«Мы хотим в рамках программы полностью получить сумму денег, которая была зарезервирована. Это более 5 миллиардов специальных трансзаймов», — отметил министр финансов.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд и правительство Украины заключили предварительное соглашение на уровне персонала о продлении программы кредитования и выделении Украине транша в размере около 700 миллионов долларов;
  • министр финансов Сергей Марченко объяснил, что сейчас переговоры с МВФ свидетельствуют о том, что Украина имеет возможность выполнить взятые на себя обязательства по созданию условий для судебной реформы в частности. Международный валютный фонд не видит в этом проблем.
По материалам Телеканал 24
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