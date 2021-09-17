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От 50 до 150 тысяч гривен: ВР предлагает повысить выплаты при рождении ребенка

От 50 до 150 тысяч гривен: ВР предлагает повысить выплаты при рождении ребенка

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета предлагает Кабинету министров увеличить выплаты из госбюджета при рождении ребенка. Максимальная выплата может возрасти до 150 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует проект Бюджетных заключений ВР по проекту государственного бюджета на 2022 год (6000-П).

«Проработать вопрос об установлении новых размеров пособий при рождении ребенка (50 тыс. грн — на первого ребенка, 100 тыс. грн — на второго ребенка, 150 тыс. грн — на третьего и каждого последующего ребенка)», — говорится в документе.

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Комитет также рекомендует правительству определиться касательно необходимости увеличения расходов общего фонда проекта государственного бюджета на 2022 год по бюджетной программе «Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения».

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Верховная Рада планирует утвердить Бюджетные заключения к проекту госбюджета на заседании 20 октября. Кабмин обязан либо учесть их, либо дать аргументированный ответ.

Справка Finance.ua:

  • сейчас пособие при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Выплата пособия производится единовременно в сумме 10 320 грн, остальная сумма выплачивается на протяжении следующих 36 месяцев равными частями (860 грн/месяц). Подробнее об услуге можно почитать здесь
  • с июня 2021 года можно заказать доставку свидетельства о рождении через Укрпочту. Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу еМалыш;
  • ранее президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр.
По материалам Finance.UA
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