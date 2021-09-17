День финансов: ипотека под 5%, гривна в топ-10 самых прибыльных валют года, 222 млрд грн на докапитализацию госбанков

В понедельник, 4 октября — о рекордах гривны, инвестиций в Украину и процентов по ипотеке.

Гривна в топе самых прибыльных валют года. По данным агентства Bloomberg, за январь-сентябрь гривна укрепилась к доллару на 7%. Так, украинская гривна заняла шестое место в рейтинге самых прибыльных валют мира в 2021 году. Первое место занимает сейшельская рупия, которая с начала года укрепилась на 60%.

Рекордные инвестиции за 4 года. В первой половине 2021 года в Украину поступили прямые инвестиции из-за рубежа в размере 2,83 миллиарда долларов США. Львиная доля этих финансовых траншей поступила из стран Европейского Союза. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, иностранные инвестиции в течение первых шести месяцев текущего года достигли пикового уровня за 4 года.

Одно из известных направлений инвестиций — это инвестиции в строительство платных дорог. Сегодня в мире насчитывается более 140 тыс. километров платных концессионных трасс. Ими пользуются практически все развитые страны и часть развивающихся стран. Несколько крупных трасс и в Украине благодаря деньгам инвесторов вскоре должны стать современными. В новом материале Finance.ua разбирался, за чей счет Украина будет выводить из упадка транспортную инфраструктуру:

ПриватБанк готовят к продаже. Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, украинское правительство собирается выставить на продажу ПриватБанк. Такое решение было принято для снижения влияния государства на банковский сектор. При этом Шевченко заверил вкладчиков и клиентов банка, что конкретно для них ничего не изменится даже после продажи Привата.

Глава НБУ также сообщил, что Украина с 2014 года докапитализировала государственные банки на 222 млрд грн. Правительство с 2014 года получило от госбанков 58 млрд грн дивидендов, из которых 55 млрд грн уплатил ПриватБанк, на капитализацию которого было потрачено 155 млрд грн.

Субсидии при подорожании коммуналки. В Минсоцполитики пообещали, что поддержку от государства должны получить все, кто в ней нуждается. В случае роста стоимости коммунальных тарифов размер субсидий будет увеличиваться автоматически, без предоставления дополнительных документов. Как там отметили, в госбюджете заложено 35,2 миллиарда гривен на выплату субсидий. Кроме того, в министерстве объяснили, на что можно потратить финансовую помощь от государства.

Ипотека под 5% для всех. Шмыгаль рассказал, что в правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5% для всех украинцев. Также он подчеркнул, что следующие 2−3 года власть будет «продвигать реформы фактически в боевом режиме».

Тарифы на газ для ППН. Поставщик «последней надежды», которым выступает газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», повысил цену одного кубометра природного газа для бытовых потребителей. Так, цена увеличилась на 4,56 грн — с 12 грн в сентябре до 16,56 грн в октябре.

Finance.ua обновил Рейтинг МФО. В Украине все чаще обращаются за микрокредитами, потому что кредит можно оформить быстро и удобно, а главное – онлайн. Чтобы узнать, где качество обслуживания клиентов лучше, Finance.ua регулярно обновляет рейтинг МФО: