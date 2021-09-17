Рекордные инвестиции за 4 года: Шмыгаль назвал сумму, которую получила Украина за шесть месяцев

За последние шесть месяцев Украина получила рекордные инвестиции за 4 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно последним данным, одними из главных инвесторов и партнеров Украины остаются европейские государства.

В первой половине 2021 года в Украину поступили прямые инвестиции из-за рубежа в размере 2,83 миллиарда долларов США. Львиная доля этих финансовых траншей поступила из стран Европейского Союза. Речь идет о 2,33 миллиарда долларов.

Шмыгаль добавил, что иностранные инвестиции в течение первых шести месяцев текущего года достигли пикового уровня за 4 года.

«Введенные в этом году дополнительные стимулы для предпринимателей будут способствовать дальнейшему увеличению инвестиционной активности», — добавил он.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, прямые инвестиции в Украину за второй квартал 2021 года составляли 1 349,5 млн долларов. Почти 100% инвестиций (1 337,0 млн долларов) поступило из стран Европейского союза;

для обеспечения надлежащей защиты бизнеса в Украине Министерство внутренних дел планирует работать в четырех направлениях, среди которых детенизация рынков, а также противодействие рейдерству;