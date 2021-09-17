Рекордные инвестиции за 4 года: Шмыгаль назвал сумму, которую получила Украина за шесть месяцев

За последние шесть месяцев Украина получила рекордные инвестиции за 4 года.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.
Согласно последним данным, одними из главных инвесторов и партнеров Украины остаются европейские государства.
В первой половине 2021 года в Украину поступили прямые инвестиции из-за рубежа в размере 2,83 миллиарда долларов США. Львиная доля этих финансовых траншей поступила из стран Европейского Союза. Речь идет о 2,33 миллиарда долларов.
Шмыгаль добавил, что иностранные инвестиции в течение первых шести месяцев текущего года достигли пикового уровня за 4 года.
«Введенные в этом году дополнительные стимулы для предпринимателей будут способствовать дальнейшему увеличению инвестиционной активности», — добавил он.
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