Жилищная субсидия: на что можно потратить помощь от государства

В пятницу, 1 октября, истек срок подачи документов на получение субсидии от государства для оплаты услуг ЖКХ. Поэтому в Минсоцполитики дали ответ на актуальный вопрос: на что можно потратить финансовую помощь.
Как подчеркнули в министерстве, перечень жилищно-коммунальных услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии, определен статьей 5 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Время от времени этот перечень меняется.
Какие расходы возмещают? В настоящий момент государство возмещает расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, а именно:
• услуг по управлению многоквартирным домом;
• услуг по поставке и распределению природного газа;
• поставки и распределения электрической энергии;
• поставки тепловой энергии;
• снабжения горячей воды;
• централизованного водоснабжения, водоотвода;
• обращение с бытовыми отходами;
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.
Также в Минсоцполитики напомнили, что жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.
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