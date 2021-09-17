Жилищная субсидия: на что можно потратить помощь от государства

В пятницу, 1 октября, истек срок подачи документов на получение субсидии от государства для оплаты услуг ЖКХ. Поэтому в Минсоцполитики дали ответ на актуальный вопрос: на что можно потратить финансовую помощь.

Как подчеркнули в министерстве, перечень жилищно-коммунальных услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии, определен статьей 5 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Время от времени этот перечень меняется.

Какие расходы возмещают? В настоящий момент государство возмещает расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, а именно:

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (счетчиков), абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также таких жилищно-коммунальных услуг:

• услуг по управлению многоквартирным домом;

• услуг по поставке и распределению природного газа;

• поставки и распределения электрической энергии;

• поставки тепловой энергии;

• снабжения горячей воды;

• централизованного водоснабжения, водоотвода;

• обращение с бытовыми отходами;

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД , жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Также в Минсоцполитики напомнили, что жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Справка Finance.ua:

напомним, субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. Как рассчитать процент обязательной платы и кому назначат субсидию на следующий период без обращений – читайте тут;

в августе Кабинет Министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина;