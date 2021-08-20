Субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как рассчитать процент обязательной платы за коммуналку и кому назначат субсидию на следующий период без лишних обращений.
Для домохозяйств с индивидуальным отоплением субсидия рассчитывается на отопительный сезон с 16 октября по 15 апреля включительно.
Оформить субсидию можно также онлайн на сайте Минсоцполитики.
Как рассчитать процент обязательной платы:
По истечении срока получения субсидии органы соцзащиты самостоятельно производят перерасчет субсидии на следующий период без обращений граждан.
Однако это не касается семей, в составе которых есть лица, у которых по информации ГФС, вовсе отсутствуют доходы или они получали среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной зарплаты, действующей на данный период, они не уплатили единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование в размере, не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии; внутренне перемещенные лица; лица, члены семьи которых не зарегистрированы по адресу домохозяйства; лица-арендаторы жилых домов; лица, которые зарегистрированы в жилом доме, но фактически там не живут.
Субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев, и рассчитывается:
При этом размер субсидии на отопительный сезон для домохозяйств, использующих природный газ/электроэнергию для индивидуального отопления, рассчитывается с 16 октября по 15 апреля включительно.
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