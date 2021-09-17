Украина с 2014 года докапитализировала госбанки на 222 млрд грн — глава НБУ

Украина с 2014 года докапитализировала государственные банки на 222 млрд грн.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью интернет-порталу LB.ua.

«Если мы сегодня посчитаем, сколько государство только с 2014 года вложило в госбанки, это будет 222 млрд грн. А с учетом того, что их докапитализация требует внесения не в деньгах, а ОВГЗ, к этой сумме еще надо прибавить купоны, которые платит Минфин», — сказал он.

Он добавил, что правительство с 2014 года получило от госбанков 58 млрд грн дивидендов, из которых 55 млрд грн уплатил ПриватБанк, на капитализацию которого было потрачено 155 млрд грн.

Остальные госбанки уплатили 2,6 млрд грн дивидендов, что свидетельствует о неэффективности государства как владельца банков, отметил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

украинское правительство собирается выставить на продажу «ПриватБанк»;

инициативы относительно возможной продажи Приватбанка можно будет рассматривать только после того, когда будет принято решение о его разделении на «хороший» и «плохой» банки — good and bad bank. Этот шаг позволит через bad bank абсорбировать всю проблематику плохого портфеля и неработающих кредитов;

приватизация «хорошего» ПриватБанка принесет 80 млрд грн.

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