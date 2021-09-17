«Приватбанк» готовят к продаже

Украинское правительство собирается выставить на продажу «Приватбанк». Об этом сообщает глава Национального банка Украины.
По его словам, такое решение было принято для снижения влияния государства на банковский сектор. При этом глава НБУ заверил вкладчиков и клиентов банка, что конкретно для них ничего не изменится даже после продажи Привата.
Как прокомментировал директор Института экономической трансформации, в принципе решение правительства положительно повлияет на банковский сектор. Ведь после этого Украина как страна станет более привлекательной для международных инвесторов.
Однако здесь есть и своя опасность: эксперты опасаются, что более 50% банковского сектора страны окажется под влиянием иностранных инвесторов.
Напомним, что стоимость банка оценили в 80 млрд грн – около $3 млрд.
Специалисты говорят, что сейчас вопрос цены не столь важен. Важнее то, кто захочет купить банк.
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