0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Шмыгаль обещает ипотеку под 5% для всех украинцев

Шмыгаль обещает ипотеку под 5% для всех украинцев

В правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на выездном заседании фракции «Слуги народа» в Трускавце.

Читайте также: Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на аренде

«Рассматривается возможность продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И для всех», — говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что следующие 2−3 года власть будет «продвигать реформы фактически в боевом режиме».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что программу доступной ипотеки надо расширить на небольшие города. По его словам, на сегодня ипотечные кредиты выдают уже 17 банков.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏘

«Программа работает, и мы должны развивать ее дальше — не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах — чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье», — отмечал он.

Справка Finance.ua:

  • ранее Кабинет Министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд гривен, за счет этих денег будут приобретены акции допэмиссии госкомпании «Украинская финансовая жилищная компания» и профинансирована доступна ипотека;
  • как свидетельствуют результаты исследования геоинформационной системы (ГИС) «Увекон», средняя стоимость жилья на вторичном рынке Украины в период с 2018 по 2020 гг. выросла почти на 12%, до $ 856/м2.
По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.