Шмыгаль обещает ипотеку под 5% для всех украинцев

В правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на выездном заседании фракции «Слуги народа» в Трускавце.
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«Рассматривается возможность продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И для всех», — говорится в сообщении.
Также он подчеркнул, что следующие 2−3 года власть будет «продвигать реформы фактически в боевом режиме».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что программу доступной ипотеки надо расширить на небольшие города. По его словам, на сегодня ипотечные кредиты выдают уже 17 банков.
«Программа работает, и мы должны развивать ее дальше — не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах — чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье», — отмечал он.
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