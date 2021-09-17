Шмыгаль обещает ипотеку под 5% для всех украинцев

В правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на выездном заседании фракции «Слуги народа» в Трускавце.

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«Рассматривается возможность продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И для всех», — говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что следующие 2−3 года власть будет «продвигать реформы фактически в боевом режиме».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что программу доступной ипотеки надо расширить на небольшие города. По его словам, на сегодня ипотечные кредиты выдают уже 17 банков.

«Программа работает, и мы должны развивать ее дальше — не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах — чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье», — отмечал он.

Справка Finance.ua:

ранее Кабинет Министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд гривен, за счет этих денег будут приобретены акции допэмиссии госкомпании «Украинская финансовая жилищная компания» и профинансирована доступна ипотека;