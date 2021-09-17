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Лазебная объяснила, что будет с субсидиями при подорожании коммунальных услуг в Украине

Лазебная объяснила, что будет с субсидиями при подорожании коммунальных услуг в Украине

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, механизм начисления субсидий будет работать стабильно при любом течении отопительного сезона. Поддержку от государства должны получить все, кто в ней нуждается.

В ходе пресс-конференции в «Укринформе» Лазебная заявила, что в госбюджете заложено 35,2 миллиарда гривен на выплату субсидий. Все заявки на их получение от органов социальной защиты финансируются Министерством социальной политики.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает увеличение финансирования еще на 12 миллиардов гривен.

Лазебная заверила, что в случае роста стоимости коммунальных тарифов размер субсидий будет увеличиваться автоматически, без предоставления дополнительных документов. В том случае, если раньше человек не получал субсидии, но вследствие роста тарифов они стали ему нужны, ему следует сделать соответствующее обращение.

Согласно законодательным нормам, субсидию назначат через месяц после этого. А для тех областей, которые попадут в «красную» карантинную зону, нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий будут увеличены на 50%.

По информации чиновника, в прошлом отопительном сезоне субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг была предоставлена примерно трем миллионам домохозяйств. По состоянию на сентябрь текущего года субсидия была назначена почти 2,5 миллионам домохозяйств, автоматически — почти 2 миллионам. Сейчас процесс назначения льгот продолжается.

Справка Finance.ua:

  • 1 октября истек срок подачи документов на получение субсидии от государства для оплаты услуг ЖКХ. Поэтому в Минсоцполитики дали ответ на актуальный вопрос: на что можно потратить финансовую помощь;
  • размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей и детских домов семейного типа может составить 10 тыс. грн в отопительном сезоне 2021−2022 годов;
  • Минфин подготовил проект приказа об утверждении Методики верификации государственных выплат малообеспеченным семьям.

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По материалам Aspi
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