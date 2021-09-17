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Нафтогаз поднял тарифы для клиентов поставщика «последней надежды»

Нафтогаз поднял тарифы для клиентов поставщика «последней надежды»

Поставщик «последней надежды» (ППН), которым выступает газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», повысил цену одного кубометра природного газа для бытовых потребителей. Finance.ua как портал, который заботится об экономии в ваших кошельках, узнал подробности.

Тарифы для клиентов поставщика «последней надежды» увеличились на 4,56 грн — с 12 грн в сентябре до 16,56 грн в октябре.

Как сказано на сайте «Нафтогаза», клиенты поставщика «последней надежды» в течение 60 дней должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодную цену на газ.

Всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний. Сравнить их цены и тарифные предложения можно на онлайн-ресурсах ГазПравда или Газотека.

Чтобы воспользоваться всеми сервисными преимуществами и выгодными ценовыми предложениями, клиентам, которые получают газ путем страхового механизма, необходимо подать заявку и стать коммерческим клиентом ГК «Нафтогаз Украины».

По состоянию на 24 сентября 2021 года компания поставляет газ уже более 1,2 миллиона украинцам по одной из самых выгодных цен — 7,96 грн за куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки) в рамках годового тарифного плана «Фиксированный».

Как отмечают в компании, эта цена для коммерческих клиентов не будет увеличиваться в течение года — с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Подать заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины» можно несколькими удобными способами: онлайн на сайте gas.ua или в веб-версии Приват24 офлайн — в сети ПУМБ, Ощадбанка, ТАСКОМБАНК, Идея Банк, через сеть агентов СГ «ТАС», в отделениях Новой почты в Полтавской области, а также в центрах оплат и подключений ГК «Нафтогаз Украины».

Для оформления заявки клиенту нужно заполнить короткую форму и предоставить несколько документов: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких собственников жилья, а также указать EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

Справка Finance.ua:

  • газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения. В сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно более выгодными.
  • самый низкий тариф неизменно уже несколько месяцев остается на уровне 7,99 гривны за кубометр газа, что на 19 копеек выше самого низкого годового предложения.
  • самый высокий тариф предложил поставщик «Энергия страны» — 31,06 гривны за кубометр газа, что на 10,1 гривны больше их сентябрьского тарифа.

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По материалам Finance.UA
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