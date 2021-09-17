В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Основатель Amazon Джефф Безос уступил главе Tesla Илону Маску лидерство в рейтинге Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

Состояние Маска выросло на 1,89% и теперь оценивается в 203,4 миллиарда долларов.

Второе место занимает Безос (197,7 миллиарда долларов), третье — основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (175,7 миллиарда). В рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg также лидирует Маск.

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Значительную часть состояния Маска составляют акции Tesla. По итогам торгов 27 сентября они выросли почти на два процента – до 790 долларов за штуку. В ходе премаркета 28 сентября ценные бумаги торгуются по 791,36 доллара за единицу.

Ранее гендиректор и основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что Tesla стоит $ 3 тыс. за акцию. Такую цену он указал во внутреннем письме персоналу.