В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Основатель Amazon Джефф Безос уступил главе Tesla Илону Маску лидерство в рейтинге Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
Состояние Маска выросло на 1,89% и теперь оценивается в 203,4 миллиарда долларов.
Второе место занимает Безос (197,7 миллиарда долларов), третье — основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (175,7 миллиарда). В рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg также лидирует Маск.
Читайте также: Зарплата Маска в Tesla составила $0, но он все равно – самый высокооплачиваемый гендиректор
Значительную часть состояния Маска составляют акции Tesla. По итогам торгов 27 сентября они выросли почти на два процента – до 790 долларов за штуку. В ходе премаркета 28 сентября ценные бумаги торгуются по 791,36 доллара за единицу.
Ранее гендиректор и основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что Tesla стоит $ 3 тыс. за акцию. Такую цену он указал во внутреннем письме персоналу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФВчера, 15:46 - 1300 16
Цена на газ в Европе впервые превысила 1000 долларов5 ч. назад - 747 6
В «Борисполе» раскрыли схему перемещения техники Apple в мусорных пакетах24.09.2021, 19:30 - 848 6
Правительство и «Нафтогаз» готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливо4 ч. назад - 999 5
У monobank появятся собственные банкоматы (фото)2 ч. назад - 1856 4
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник доходаВчера, 18:28 - 10703 4
К концу недели курс доллара развернется на 180 градусов - прогноз экспертаВчера, 21:03 - 3273 2
В Китае - энергетический кризис, заводы приостанавливают работу из-за отключений13 ч. назад - 2371
У monobank появятся собственные банкоматы (фото)2 ч. назад - 1856 4
Удаленная работа: 5 горячих предложений на рынке труда8 ч. назад - 1708
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1602 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 439 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1518 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1089 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1045 5