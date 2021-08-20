Сколько стоит компания Tesla: Маск назвал цены акций

Гендиректор и основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что Tesla стоит $ 3 тыс. за акцию. Такую цену он указал во внутреннем письме персоналу, передает Electrek.

Как говорится в материале издания, Маск регулярно оценивает реальную и фактическую цену акций Tesla. При этом часто основатель компании заявляет, что их стоимость слишком высокая.

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Например, в 2020 году, когда цены на акции Tesla достигли нового максимума — $ 760 за штуку, Маск написал на своей странице в Twitter, что, по его мнению, цена акций «слишком высока». Такое заявление миллиардера привело к падению цен на акции Tesla, но вскоре они снова подорожали.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день на международных биржах Tesla торгуется по цене 733 доллара США за одну акцию. При этом данный производитель автокаров является самой дорогой автомобильной компанией в мире с капиталом более $ 730 млрд.

Кроме того, эксперты разделились во мнениях о том, переоценена ли компания, но некоторые из них считают, что акции Tesla могут стоить намного больше.