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Сколько стоит компания Tesla: Маск назвал цены акций

Сколько стоит компания Tesla: Маск назвал цены акций

Гендиректор и основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что Tesla стоит $ 3 тыс. за акцию. Такую цену он указал во внутреннем письме персоналу, передает Electrek.

Как говорится в материале издания, Маск регулярно оценивает реальную и фактическую цену акций Tesla. При этом часто основатель компании заявляет, что их стоимость слишком высокая.

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Например, в 2020 году, когда цены на акции Tesla достигли нового максимума — $ 760 за штуку, Маск написал на своей странице в Twitter, что, по его мнению, цена акций «слишком высока». Такое заявление миллиардера привело к падению цен на акции Tesla, но вскоре они снова подорожали.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на международных биржах Tesla торгуется по цене 733 доллара США за одну акцию. При этом данный производитель автокаров является самой дорогой автомобильной компанией в мире с капиталом более $ 730 млрд.

Кроме того, эксперты разделились во мнениях о том, переоценена ли компания, но некоторые из них считают, что акции Tesla могут стоить намного больше.

По материалам Деньги.ua
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