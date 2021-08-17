Зарплата Маска в Tesla составила $0, но он все равно - самый высокооплачиваемый гендиректор

Компания Tesla сообщила, что заработная плата ее соучредителя и генерального директора Илона Маска в 2020 году составила $0. В 2019 году он получил от компании $23 760, но затем попросил прекратить выплаты. Однако Маск все еще остается самым высокооплачиваемым генеральным директором в США — в 2020 году опционы принесли ему миллиарды долларов.

Об этом пишет издание «Секрет фирмы».

Нулевая зарплата Маска объясняется схемой, при которой его доходы потенциально будут высокими и без официальной зарплаты.

В начале 2018 года акционеры Tesla одобрили 10-летний план развития компании, согласно которому Маск должен достичь 16 целей. Если хотя бы 12 из них будут выполнены, а капитализация Tesla достигнет $650 млрд, то Маск получит вознаграждение в виде опциона на право покупки крупного пакета акций по фиксированной цене, которая будет значительно ниже рыночной.

Если Маск реализует полученные опционы за 2020 год, то его премия составит примерно $6,7 млрд. Если все поставленные перед Tesla цели будут воплощены в жизнь, то в 2028 году Маск будет контролировать 28% Tesla.